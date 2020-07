JxCat transfereix a CDC més de la meitat dels 4,5 milions de subvenció del Parlament

Més de la meitat dels ingressos que percep el grup de JxCat com a subvenció del Parlament els transfereix a CDC. Així queda reflectit al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya d'aquest dimarts , que inclou la informació comptable relativa a les subvencions del 2018 als grups i subgrups de la cambra. Segons aquesta, 2,3 milions dels 4,5 que va percebre JxCat van abonar-se a Convergència, mentre que el PDECat tan sols en va rebre 944.480 euros.JxCat, de fet, es va presentar a les eleccions del 2017 com una coalició entre CDC i el PDECat, cosa que explica que els ingressos relatius a subvencions de la formació al Congrés es reparteixin també entre aquests dos partits -el primer trimestre d'aquest 2020, però, només van transferir-se al PDECat.De fet, el possible ús de la marca JxCat en unes eleccions és un dels punts calents d'un possible trencament de la negociació entre Carles Puigdemont i David Bonvehí, ja que el segon estudia presentar-se amb aquestes sigles , les quals el PDECat va registrar com a pròpies . Pel que fa a CDC, ha presentat recentment el concurs de creditors i es troba en procés de liquidació definitiva. Les transferències serveixen per pagar factures, ja que acumula 4,3 milions de deute i té el patrimoni compromès i les seus estan embargades pel cas Palau.Pel que fa a la resta de grups parlamentaris, el de Cs va transferir 2,8 milions al partit dels 4,7 que va ingressar el 2018 de la cambra. Al seu torn, el grup republicà va ingressar 3,5 milions a ERC, però també 146.091 a Demòcrates, amb qui es va presentar a les eleccions i que va obtenir dos diputats. El grup socialista va abonar 1,9 milions al PSC i tan sols 18.636 euros a Units per Avançar, amb un diputat.Pel que fa a la resta de subvencions parlamentàries, no hi ha informació de com es distribueixen les del grup dels comuns. El document especifica que el 2018 va transferir 414.959 euros al "partit", però no en quines proporcions, ja que formalment és una coalició entre Catalunya en Comú i Podem. Pel que fa als subgrups de CUP i PP, no consten ingressos als partits respectius, i fins i tot els populars van ser els únics en tancar el 2018 amb resultat negatiu, per bé que de tan sols 8.020 euros.

