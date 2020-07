L'exconseller del PSC a la CCMA Josep Vilar, nou director d'informatius de TVE

Josep Vilar, qui va ser conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel PSC, serà el nou director d'Informatius de TVE. L'anunci l'ha fet el director d'Informació i Actualitat de RTVE, Enric Hernández. Vilar, de confiança de l'exdirector d'El Periódico, ocupava el càrrec de director de Continguts de Programes Informatius des de gener del 2020.Segons un comunicat de TVE, el Consell d'Informatius ha estat informat en les últimes hores d'aquesta decisió. Vilar és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB. Va començar la seva carrera a RTVE l'any 1985 com a redactor d'Informatius i durant dotze anys va realitzar tasques de cap d'àrea, editor i presentador. Va ser director d'Informatius del Centre Territorial de TVE a Catalunya des del 2004 a 2007, quan va passar a ser el director d'Informatius Diaris de TVE fins al 2021.Fora de RTVE Vilar va ocupar diferents llocs de responsabilitat com a director d'Informatius de BTV entre 1997 i 2004. Va ser conseller de la CCMA entre el 2012 i el 2018. Així mateix, Vilar té experiència com a docent i des de 1995 és professor associat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

