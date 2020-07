El centre històric de Solsona es converteix en un petit poble francès dels anys 50

Foto: Ramon Estany

Solsona canvia de rostre per uns dies. Des d'aquest dilluns que els operaris treballen per canviar la retolació de diversos establiments del carrer de Sant Miquel, la plaça Major i la plaça de la Catedral. El motiu és el rodatge d'un anunci d'una coneguda marca de cotxes que es durà a terme aquest dimecres.A banda de la decoració dels aparadors i façanes, s'ha cuidat l'escenografia fins al darrer detall, amb objectes, decoració, utensilis i vehicles de transport.Segons les darreres ordenances municipals, l'ajuntament ha fixat per a l'any 2020 els següents preus públics:-Per rodatges cinematogràfic: 105,00 €/dia-Per rodatges d'espots publicitaris: 630,00 €/dia

