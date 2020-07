Els contractes del nou personal per al curs vinent seran de setembre a agost

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha confirmat aquest dimarts que els contractes del personal que reforçarà el cos docent el curs vinent seran de setembre a agost. Bargalló ho ha dit a Catalunya Ràdio, tot i que ha subratllat que els serrells es negocien amb els sindicats i ha esperat que dilluns es pugui fer l'anunci definitiu.També ha recordat que el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va parlar de més de 5.000 professionals nous, i que el president, Quim Torra, va situar la xifra entre 6.000 i 10.000. El conseller ha assegurat que “cap dels dos s'equivoca”. També ha dit que no està previst que el professorat faci assignatures de les quals no és especialista, tot i que ha afegit que cada centre ho pot decidir.Bargalló ha admès que si ara hi tornés a haver una situació com la del març passat no es tancarien les escoles “d'avui per demà”, sinó que ho faria amb algun dia de previsió per permetre una certa preparació dels alumnes, o una certa planificació de les possibilitats de cada família d'accedir a l'educació a distància.En aquest sentit ha recordat que Educació va repartir 32.000 equips informàtics a famílies que ho necessitaven, i que els ajuntaments en van distribuir 20.000 més, però tot i això ha explicat que hi ha hagut casuístiques que han estat molt difícils de resoldre.El conseller ha posat a l'altre cantó de la balança, en canvi, la decisió de repartir 150.000 targetes moneder per a les famílies amb beca menjador, que s'ha comprovat que “en un 99,9% dels casos, i trencant els tòpics” s'han utilitzat veritablement per comprar menjar.La figura estrella del curs vinent serà el grup estable, de ràtios d'entre 25 i 30 alumnes en funció del nivell educatiu, i que Bargalló ha definit com “la segona família de l'alumne”. Es tracta d'uns grups que, segons ha dit el conseller, impliquen menys personal docent -la idea és limitar les possibilitats de transmissió a partir de conjunts d'alumnat i professorat tancats i amb poc contacte amb altres grups- però “més perfils professionals”, com ara personal de l'àmbit social o sanitari.Els sindicats de professorat i les associacions de famílies han advertit que les casuístiques són nombroses, i que limitar els possibles contagis pot ser molt difícil. Segons Bargalló, però, les casuístiques es poden limitar a que cada alumne tindrà “tres o quatre grups estables”, per exemple el de la família, el del transport escolar, el de l'escola i el del club esportiu on faci activitats extraescolars. “En cas de contagi sabrem d'on tibar del fil”, ha assegurat.A més ha indicat que aquest any no hi haurà “sobreexcés de ràtios” i que dins dels grups estables de l'escola hi haurà uns mestres que aniran primordialment amb el grup i uns altres que seran especialistes que hi aniran de tant en tant “amb mascareta i sense contacte físic”. També ha confirmat que en virtut d'un conveni amb el Departament de Salut, els centres tindran personal d'infermeria i que els costos derivats de l'aplicació de les mesures sanitàries serà assumit pel Departament d'Educació.El Departament d'Educació treballa en aquest pla després que el de Salut indiqués que era més adient que no pas buscar més espais per reduir les ràtios, però Bargalló ha explicat que l'equip que comana en té previstos dos més en funció dels escenaris que calgui assumir. Si pel que sigui, al setembre calen més espais, “els tenim localitzats”, ha assegurat. El tercer pla serien noves onades de confinaments. Si fos un confinament total encara no s'està a punt per garantir que tot l'alumnat disposa d'equips per fer educació a distància, però si són confinaments parcials, sí.

