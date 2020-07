Vergés: «Un cas en una residència és un brot»

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat el pla del Govern per actuar en les residències de gent gran en una eventual segona onada de l'epidèmia. Vergés ha defensat que la detecció precoç serà clau i s'ha mostrat contundent sobre les mesures a prendre quan es detecti un cas en un geriàtric. "Un cas és un brot i ens obliga a actuar", ha assegurat.Vergés ha assegurat que el Govern s'està preparant per a una possible segona onada que pugui ser "més important" que els brots detectats fins ara en la fase de represa, com el que ha obligat a confinar el Segrià.La consellera ha defensat el pla de contingència dissenyat pels departaments de Salut i Afers Socials, que implicarà una inversió de 96 milions d'euros entre les dues conselleries. El pla inclou la reserva de places, la contractació de més personal i l'aposta per fer trasllats.Vergés també ha assegurat que el Govern aposta ara per un model d'atenció sanitària "directa" als residents en geriàtrics i ha admès que cal millorar la "continuïtat" de les cures a les persones que viuen en aquests equipaments.Entre les propostes que ha posat sobre la taula en la seva intervenció en l'hemicicle hi ha la creació de la figura d'una infermera que faci d'enllaç entre la residència i l'equip d'atenció primària corresponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor