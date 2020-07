Bolsonaro dona positiu per coronavirus

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha donat positiu de coronavirus, segons ha confirmat ell mateix en una entrevista aquest dimarts. El líder brasiler d'extrema dreta ha destacat per menystenir la perillositat de la covid-19, malgrat que el Brasil és el segon país del món més afectat per la pandèmia després dels Estats Units amb més de 65.000 morts i més d'un milió i mig d'infectats.



El president brasiler, de 65 anys, continuava assistint a actes públics sense portar la mascareta. Bolsonaro ha acudit aquest dilluns a l'Hospital de les Forces Armades de Brasilia, on li han fet una radiografia pulmonar, després de presentar símptomes des de dissabte, incloent-hi que va marcar 38 graus de febre.

A la tornada al Palau d'Alvorada, els seus seguidors l’han rodejat per saludar-lo i s’ha parat per dir: "El pulmó està net", al mateix temps que els ha explicat que se sotmetria a una altra prova de coronavirus, que es coneixerà aquest dimarts.En aquest cas, però, el president brasiler ha demanat als seus seguidors que no s'acostessin massa, en contrast amb les allaus de gent que es registren sovint a l'entrada de la residència oficial. Brasil ha comptabilitzat fins ara un total d’1.623.284 casos i 65.487 morts des de la declaració de la pandèmia. A més, hi ha 927.292 pacients que s’han recuperat.De moment, Bolsonaro ha cancel·lat la seva agenda per aquesta setmana, que inclou el Consell de Ministres, a l'espera de conèixer els resultats de la prova de coronavirus.En un primer moment, Bolsonaro va qualificar la seva situació com una "petita grip" i va assegurar que era immune a la Covid-19 pel seu historial d'esportista.

