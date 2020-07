Els conductors de Barcelona perden més de 15 jornades laborals a l'any en embussos

Concretament, segons l'estudi, el cost econòmic derivat del temps perdut en embussos, de l'impacte mediambiental i de la sinistralitat se situa entre els 15.100 MEUR i 23.800 MEUR a l'any, xifra equivalent al 2% del PIB. Si en el cas de Barcelona, els conductors perdien 147 hores al volant, a Madrid són 129 hores i una velocitat mitjana de circulació encara inferior, fins als 13 quilòmetres per hora."Aquestes dades no només suposen un greu perjudici per a l'economia, sinó que també tenen un impacte social. Els nivells de contaminació atmosfèrica actuals sobrepassen els límits establerts per l'OMS i tres de cada deu espanyols estem exposats a una contaminació acústica superior a la recomanada per la mateixa organització", ha apuntat el responsable de l'àrea d'Smart Cities de l'AECOC, Marc Nicolàs.Dins de la mobilitat urbana, també destaca el pes de la distribució de mercaderies, que s'ha anat incrementant progressivament. Així, l'any passat, el seu pes total de la circulació al centre de Madrid va ser del 38% i es preveu que el 2025 el percentatge ja sigui del 47%. Bona part de l'augment s'explica pel creixement de comerç electrònic i el canvi d'hàbits dels consumidors, sobretot també arran de la pandèmia.