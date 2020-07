La Lliga propugna un «federalisme plurinacional» per encaixar Catalunya a Espanya

El "federalisme plurinacional" és la principal proposta programàtica de la Lliga Democràtica, un dels partits que competeix per a la reconstrucció de l'espai del centre dreta a Catalunya. El partit, presidit per la politòloga Astrid Barrio, està elaborant el seu programa de cara a les properes eleccions catalanes i ha aprovat un decàleg amb els que són els seus punts més destacats.La Lliga proposa un "catalanisme integrador i cosmopolita", la "singularitat de Catalunya com a nació integrant d'Espanya" i "un nou encaix territorial basat en el federalisme plurinacional" com a millor manera d'assolir l'encaix amb Espanya, així com el compromís amb la governança de l'estat.El partit també explicita en el seu decàleg la defensa de l'economia de mercat i "la propietat privada", i "la tolerància zero amb la delinqüència", així com la defensa de la família, que considera "pilar fonamental de la nostra societat", i d'una política de natalitat.

