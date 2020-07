El Govern denuncia que Iglesias va prometre EPI a les autonomies que mai van arribar

El conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha denunciat que el 20 de març el vicepresident social del govern espanyol, Pablo Iglesias, va anunciar una compra d'equips de protecció individual (EPI) per a les residències de les comunitats autònomes. "Encara els estem esperant", ha lamentat. El conseller ha explicat que van enviar fins a dues cartes al ministre i líder de Podem i que mai van rebre resposta. "La centralització de compres d'EPI ens va fer perdre més de 10 dies i va trencar la cadena de subministrament i distribució", ha assegurat.Durant la seva intervenció en el ple monogràfic sobre la gestió de les residències durant la pandèmia, El Homrani ha explicat que va ser aleshores quan van haver de recórrer al mercat xinès per garantir proveïdors. El conseller s'ha esmerçat en desglossar un periple pel qual ha admès que Catalunya "no estava preparada" per fer front a aquesta epidèmia de la mateixa manera que "no ho estava ningú".A les debilitats i mancances estructurals del sistema assistencial, ha argumentat, es va sumar tant el repte d'haver de fer front a una situació insòlita com la falta de material, agreujada per la "centralització de compres" ordenada des del govern espanyol, que ha considerat un "error". A més del sistema de compres, ha criticat que les ordres per intervenir en residències privades no va arribar fins a finals de març i que la sanitarització d'aquests centres no es concreta fins al 4 d'abril. També ha denunciat el dèficit de finançament estructural de la llei de dependència per part de l'Estat, que en comptes d'aportar el 50% n'aporta de mitjana anual el 17%.En el terreny de l'autocrítica, ha reconegut que s'hauria d'haver prohibit abans l'entrada de persones a les residències i que el departament també va tendir a "centralitzar" respecte la resta del territori català. De fet, ha apuntat que caldrà "repensar el departament" per adaptar-la necessitat de les persones perquè el sistema de serveis socials ha de ser universal.El Homrani també s'ha referit a la necessitat de traspassar les competències de residències a Salut: "El Govern va fer aquest canvi i aquest conseller li va donar ple suport. Calia prioritzar el criteri sanitari i es van sumar les forces dels dos departaments. La coordinació va ser la mateixa abans i després de a decisió".Mirant al futur, el conseller ha apostat per "repensar" el sistema de residències per adaptar-lo a l'envelliment de la població amb operadors públics com a epicentre. De fet, ha denunciat la irrupció en el sector de grans operadors que "de vegades posen el benefici davant de la qualitat dels serveis".Homrani ha avisat que cal estar preparats per rebrot "més que probable" a la tardor. En aquest sentit, ha defensat el pla de contingència fet conjuntament amb el Departament de Salut, que les dues conselleries van presentar ahir i que suposarà una inversió de 96 milions d'euros a les residències.El conseller d'Afers Socials també ha reivindicat "reflexionar" sobre el model d'atenció a persones grans i dependents. En aquest sentit, ha recordat que el Govern treballa amb la idea d'impulsar un operador públic "en forma d'agència" que serveixi per facilitar la transició entre el sistema sanitari i social.

