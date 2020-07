Torra defensa que el Govern va actuar «des del primer moment» a les residències

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat la gestió del Govern a les residències de gent gran i de persones amb discapacitat en la seva primera intervenció en el ple monogràfic al Parlament sobre la crisi del coronavirus en aquests equipaments, forçat pel PSC, els comuns, la CUP i el PP. Torra ha defensat que el Govern va actuar "des del primer moment" i ha reclamat no convertir la crisi als geriàtrics en una "arma d'erosió partidista".Torra ha reconegut que els equips de protecció individuals (EPI) per als treballadors de les residències van arribar tard però n'ha responsabilitzat el govern espanyol. "La recentralització en la compra de materials va ser una decisió nefasta", ha afirmat.Per la resta, el president ha defensat la decisió de centralitzar les competències de gestió de les residències en el Departament de Salut per prioritzar el "criteri sanitari". Torra també ha defensat que l'atenció mèdica a les residències va ser l'adequada, així com les derivacions a centres hospitalaris.El president ha xifrat en més de 106.000 les proves PCR fetes a residents i treballadors. "S’han intervingut 13 centres, s’han fet més de 2.000 trasllats i 681 persones han tornat al domicili", ha reivindicat.Torra ha fet balanç després que aquest dilluns els consellers de Salut, Alba Vergés, i Afers Socials, Chakir el Homrani, anunciessin un pla de contingència per preparar les residències davant una possible segona onada de coronavirus. Entre altres mesures, la Generalitat pagarà als geriàtrics perquè mantinguin places lliures, apostarà des del primer moment pels trasllats dels residents que donin positius i es contractaran 1.800 treballadors més. També es reforçaran els equips d'atenció primària amb la contractació de 450 professionals.La depesa que anirà directament destinada a les residències serà de 65 milions d'euros, i la xifra puja fins als 96 milions si es tenen en compte aquelles inversions de les quals els geriàtrics també es beneficiaran indirectament.

