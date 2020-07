Detinguts dos homes per agredir sexualment una jove en una platja d'Alacant

Agents de la policia espanyola d'Alacant i de la Policia Local de Jumilla, a Múrcia, han detingut dos homes, de 27 i 31 anys, acusats d'agredir sexualment una jove en una platja de la ciutat d'Alacant. Els arrestats han estat localitzats a la localitat murciana, on resideixen. Els dos homes van ser posats a disposició de Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Jumilla, que va decretar la posada en llibertat amb càrrecs dels detinguts.Segons el relat de la víctima, sense el seu consentiment, la van portar a una platja d'Alacant on va ser agredida sexualment i posteriorment abandonada. La víctima va demanar ajuda a un jove que passava per allà i aquest va trucar a la policia, personant-se una dotació de la policia espanyola que va assistir a la dona.Després de ser atesa a l'hospital i formular la pertinent denúncia, va començar la investigació dels agents de la Policia Judicial, en la qual, gràcies a les indagacions practicades, es va aconseguir la identificació dels presumptes autors.Un cop identificats, els investigadors es van desplaçar a la localitat de Jumilla (Múrcia) on residien els agressors, establint un dispositiu policial especial en què van participar agents de la Unitat de Guies Canins de la Policia Local de Jumilla.

