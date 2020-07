Iglesias posa en dubte que la dreta avali els pressupostos com pretén Sánchez

Una cosa és quina és l'estratègia del govern espanyol per afrontar la negociació dels pressupostos i una altra de ben diferent les expectatives del dos partits que en formen part. Mentre que l'aspiració del PSOE continua sent sumar el suport tant de partits com Ciutadans com d'ERC i continua també interpel·lant el PP, Podem continua dubtant que aquesta aspiració pugui fer-se realitat. "Ja saben què penso jo", ha dit el vicepresident del govern i líder de la formació lila, Pablo Iglesias, durant la compareixença posterior al consell de ministres. El dirigent ja ha manifestat durant les darreres setmanes que la seva aposta és teixir un acord amb la majoria que va facilitar la investidura.La roda de premsa, amb la portaveu María Jesús Montero i els ministres José Luis Ábalos (Transports) i Juan Carlos Campo (Justícia), ha transmès polifonia sobre amb qui es pretén aprovar els pressupostos. Mentre que la ministra portaveu ha reivindicat que el país viu "un moment inèdit" i que és el moment en què fins i tot el PP doni suport als comptes i no es posi de perfil, Iglesias ha avalat l'estratègia d'intentar negociar amb tothom. Altra cosa, ha dit, és que doni fruits tenint en compte les diferències ideològiques."El govern no renunciarà al diàleg amb ningú per al procés de reconstrucció, però vostè ja sap què penso sobre on és més possible que el govern trobi acords", ha assegurat. Iglesias ja ha explicitat en diverses ocasions que els pactes s'han de consolidar mirant a l'esquerra i que veu poc viable que Ciutadans s'hi sumi a no ser que renunciïn al seu biaix liberal. "He estat sincer, i és possible que m'equivoqui i la capacitat persuasiva del president faci que Ciutadans doni suport a una proposta com la que presentarem", ha deixat caure fent referència als intents de Pedro Sánchez per consolidar acords amb Cs.En tot cas, ha subratllat que és cert que el partit taronja s'ha exhibit com a "dreta moderada" durant l'estat d'alarma. Especialment veient que fins i tot el FMI fa pedagogia de les polítiques keynesianes i, per tant, d'una major despesa dels estats. El moment l'ha equiparat al de la reconstrucció de després de la Segona Guerra Mundial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor