La Moncloa desvincula Felip VI de les informacions que impliquen el rei emèrit

Tancament de files del govern espanyol per desvincular les actuacions de Joan Carles I -ara investigades per la Fiscalia i sotmeses a escrutini dels mitjans de comunicació- del regnat de Felip VI. La Moncloa ha insistit aquest dimarts que l'"abast" de les informacions conegudes fins ara afecten el rei emèrit i ha recalcat que no afecten l'actual monarca. La ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha volgut subratllar que el rei va renunciar a l'herència disposada per Joan Carles I, un anunci fet en l'inici de la pandèmia de coronavirus . El missatge de suport a la Zarzuela arriba en ple degoteig d'informacions incriminatòries sobre el rei emèrit.La portaveu del govern espanyol ha exposat que la Moncloa es mostrarà col·laborativa en tots aquells requeriments que impliqui la causa. "Des d'aquesta taula del consell de ministres sempre hem transmès que la justícia ha de ser igual per a tots", ha afirmat Montero. "Aquest govern està fermament compromès amb el frau fiscal", ha afegit la ministra d'Hisenda quan ha respost preguntes de la premsa sobre les societats vinculades a l'anterior monarca en paradisos fiscals, com la que revelava El Confidencial En la compareixença posterior al consell de ministres, el titular de Justícia, Juan Carlos Campo, ha traslladat també un missatge de "serenitat, tranquil·litat i confiança" sobre la independència dels tribunals a l'hora de tractar el cas de Joan Carles I. "Hi ha uns pilars de l'estat de dret en els quals hi figura la igualtat davant la llei i la presumpció d'innocència, també per a les altes institucions de l'Estat", ha exposat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor