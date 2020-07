La Fiscalia demana al Suprem que tombi el 100.2 dels presos polítics

La Fiscalia ha demanat aquest dimarts al Tribunal Suprem que es declari competent per revisar l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari als presos polítics. Segons ha avançat El Mundo , el ministeri fiscal considera que és "un tercer grau encobert". L'informe, que signen els fiscals de l'1-O, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal i Jaime Moreno, sosté que les semillibertats atorgades als líders independentistes "s'assembla a la concessió d'un tercer grau encobert, ja que els efectes derivats de l'aplicació d'aquest precepte no són diferents als que comporta l'aplicació del tercer grau".Fins ara, i a l'espera de què digui el Suprem, la qüestió dels 100.2 l'han resolt sempre les Audiències Provincials. Ara, però, la Fiscalia demana al tribunal que fixi "doctrina unificadora" davant la disparitat de criteris que hi ha entre els jutges penitenciaris de Catalunya. L'origen de tot plegat és la resolució del jutge de vigilància penitenciària de Lleida, que va avalar el 100.2 de Carme Forcadell però va obrir la porta a què fos el Suprem qui revisés els recursos sobre aquesta matèria. En aquell moment, la Fiscalia va remetre el recurs d'apel·lació a l'alt tribunal, que ara s'haurà de pronunciar. En una article a NacióDigital fa unes setmanes, diversos juristes admetien que hi ha debat obert sobre qui és el tribunal competent per resoldre el 100.2. Aquest article, que avui s'ha autoritzat per als casos d'Oriol Junqueras, Josep Rull i Jordi Turull, permet combinar elements del diversos graus. En el cas dels presos, es combinen elements del segon i el tercer grau, i per això han pogut sortir de la presó unes hores al dia per treballar o fer tasques de voluntariat. El 100.2 el concedeix, en base a criteris tècnics i encaminats a la reinserció de l'intern, la junta de tractament de la presó i és d'aplicació immediata, tot i que la Fiscalia hi pot presentar recurs. En un principi, aquesta opció es va plantejar per esquivar el Suprem, però en les últimes setmanes han aparegut dubtes al respecte i ara l'alt tribunal s'haurà de pronunciar al respecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor