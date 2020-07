​El Consorci del Besòs Tordera reclama 800.000 euros pels danys de l'incendi del desembre

El Consorci del Besòs Tordera reclama gairebé 800.000 euros a Ditecsa pels per l’incendi del passat 11 de desembre , que va generar una greu contaminació al riu. Segons han explicat fonts del consorci, es va obrir un expedient sancionador pocs dies després de l’incident, un tràmit que es troba en fase de proposta i que es concreta en una indemnització de 395.276,37 euros pel rescabalament dels danys ocasionats en el sistema de sanejament de Montornès i una sanció de 401.276,37 euros.Les mateixes fonts expliquen que, des de mitjans del mes de maig, s’estan tractant les zones pròximes afectades i que, des de mitjans de juny, Ditecsa ha iniciat el procés de descontaminació de les seves aigües subterrànies. Es tracta de dues accions que s’inclouen dins l’expedient de responsabilitat ambiental que gestiona l’ Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona (OGAU).D’altra banda, el consorci també ha explicat que, el passat mes d’abril, es va fer un mostreig “per descartar una possible extensió de l’àrea afectada”, i que els resultats van ser negatius: “No es va detectar contaminació al tram mitjà i baix de la Cubeta de la Llagosta, ni a l’aqüífer del Baix Besòs”. Tot i això, es reconeix que hi ha un tram que es manté afectat: “La contaminació de l’aigua subterrània se circumscriu a la zona al voltant de l’empresa sinistrada. Aquests resultats mostren que la contaminació del sòl i les aigües subterrànies a la zona més propera a la indústria sinistrada persisteix, però no s’estén”.Finalment, el consorci avança que en els pròxims dies es coneixeran els resultats dels mostrejos fets a mitjans de juny –que s’havien d’haver fet a l’abril, però la pandèmia va cancel·lar-. S’han fet mostrejos de peixos, bioacumulats i sediments, entre d’altres.

