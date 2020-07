El Govern posa en dubte que la taula de diàleg es reuneixi aquest juliol

La taula de diàleg es reunirà durant el mes de juliol? La Generalitat no ho garanteix perquè considera que qui ha de moure fitxa és el govern espanyol. Aquesta és la reflexió que ha fet la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. "Si l'executiu de l'Estat vol que sigui aquest mes, ens hi trobarem", ha assenyalat Budó, per bé que ha deixat en mans de Pedro Sánchez fixar la data. De moment, segons la portaveu, no hi ha hagut cap contacte entre Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, per abordar la represa del diàleg.Cap dels dos, ha considerat la consellera -en la línia del que va dir la setmana passada el president espanyol en un contacte amb periodistes camí de Mauritània-, formarà part de la trobada. En el comunicat conjunt que van emetre els dos governs el 26 de febrer després de trobar-se per primera vegada a la Moncloa s'hi va detallar que Torra i Sánchez, juntament amb els vicepresidents Pere Aragonès i Carmen Calvo, només participarien de les reunions de la mesa quan fos necessari "ratificar acords" De moment, d'acord no n'hi ha cap damunt la taula, i la Generalitat aspira a tornar a posar al centre del debat l'autodeterminació i l'amnistia, com ja va passar al febrer. Hi ha pendent una trobada de partits i entitats independentistes -Junts per Catalunya (JxCat), ERC, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural i el Consell per la República- per tal de preparar la segona cita de la mesa de negociació. Des del govern espanyol han aparegut veus crítiques amb la celebració de la trobada perquè consideren que no hi haurà fruits fins que passin les properes eleccions catalanes.Qui més insistència està fent servir aquests dies per programar ja la reunió de la taula és ERC, tant des del partit com des del Govern. Aragonès va reclamar fa setmanes que la mesa es trobés abans del 15 de juliol. La Moncloa va demanar que passessin primer els comicis gallecs i bascos d'aquest diumenge i, a partir d'aquí, consensuar el calendari. Si es compleix amb el que es va pactar al febrer, la reunió hauria de ser a Barcelona. La pandèmia ha impedit posar en pràctica que les cites hagin estat mensuals."No hi ha cap dubte que des del Govern sempre hem demanat el diàleg. La resolució del conflicte passa perquè es dugui a terme mesa de negcoiaciaó. El que hi hem d'anar a negociar està claríssim: poder parlar de l'autodeterminació i l'amnistia", ha insistit Budó en el transcurs de la roda de premsa. La setmana vinent serà clau per saber quan es podrà celebrar una trobada en la qual tots els elements s'han de negociar.

