El «Polònia» i «Com si fos ahir» tornaran finalment al novembre

El Polònia i Com si fos ahir tornaran a TV3 al novembre, amb la temporada de la tardor. Així ho ha confirmat aquest dimarts la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que ha justificat l'ajornament de l'emissió de nous capítols del programa de sàtira política i de la sèrie de ficció dels migdies per la forta caiguda dels ingressos publicitaris, que ha obligat la cadena a tancar el curs amb una previsió d'ingressos de 15 milions d'euros menys.Els dos projectes, doncs, es reincorporaran a la graella de la televisió pública, un escenari que no estava gens clar fa poc més d'una setmana. Recuperar-los, segons la CCMA, havia estat "voluntat expressa" des d'un principi. Ho faran, això sí, dos mesos després del que seria habitual -després de l'estiu-.El director de TV3, Vicent Sanchis, va obrir la porta fa una setmana a la desaparició dels dos productes. La notícia va aixecar molta polseguera, fins al punt de mobilitzar diversos actors i actrius catalanes per reclamar "salvar" la producció de ficció en català a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.Segons explica TV3, l'horitzó del novembre no és 100% definitiu. Si la situació econòmica de la Corpo millora, el retorn del Polònia i Com si fos ahir podria "avançar-se".

