Colau ofereix més diners a la patronal d'apartaments turístics per destinar pisos a famílies vulnerables

L'Ajuntament de Barcelona ha incrementat la seva oferta econòmica per aconseguir que l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) destini pisos a l'emergència habitacional. A l'inici de l'epidèmia el consistori ja va proposar pagar 900 euros de lloguer mensual per cada pis turístic buit que es destinés a una família vulnerable, però per ara només s'han posat dos pisos a disposició municipal. En aquest escenari l'alcaldessa, Ada Colau, ha transmès per carta al president de l'associació, Enrique Alcántara, que l'Ajuntament està disposat a pagar fins a 1.200 euros al mes per cada pis. El preu mínim que ofereix l'Ajuntament és de 700 euros i la diferència la marcarà la quantiat d'habitacions que hi hagi a cada pis cedit.

Carta d'Ada Colau a l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona by naciodigital on Scribd

Fa temps que parlem amb Apartur de com mobilitzar pisos turístics a lloguer residencial. No té sentit que estiguin buits mentre famílies amb menors viuen en pensions.



🗞He enviat una carta al president, Enrique Alcántara, per formalitzar una proposta positiva per totes les parts pic.twitter.com/TaQj4aQR0x — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) July 7, 2020

Segons els càlculs del govern municipal a Barcelona hi ha més de 9.000 pisos turístics i té l'objectiu de destinar-los a l'emergència habitacional. "No ens podem permetre que famílies amb criatures visquin en pensions o pisos sense condicions dignes mentre existeixen tants pisos turístics buits a la ciutat", diu Colau a la seva carta.La proposta, segons l'alcaldessa, també obeeix a la voluntat de compensar les pèrdues econòmiques que el sector dels apartaments turístics ha patit a causa de l'absència de turistes derivada de la crisi del coronavirus. "Entenem que és una solució que surt bé per a les dues parts", ha dit la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, en declaracions a Betevé. L'Ajuntament també es faria càrrec de les despeses de subministrament dels habitatges.Colau insisteix que la nova oferta de preu és "més que raonable". "En un moment de crisi i incertesa l'Ajuntament els ofereix contractes estables amb totes les garanties", argumenta. Pel que es desprèn de la carta, l'Ajuntament manté la mateixa proposta pel que fa a la durada dels lloguers i per tant aquests durarien entre un any i un any i mig.Tot i que sobre el paper els pisos turístics de la ciutat han quedat buits, en realitat és fàcil comprovar que molts ofereixen lloguers de temporada , per sota dels 12 mesos. La temporalitat del lloguer està regulada per la llei d'arrendaments urbans (LAU). En l'article 3 de la LAU es defineix com a lloguer temporal aquell que no està destinat a cobrir una necessitat de disposar d'un lloc on viure de manera permanent.Per tant, és una opció reservada per a persones que necessiten cobrir necessitats esporàdiques i per un màxim d'11 mesos. "Si tenen una llicència, estan habilitats per ser llogats temporalment sense saltar-se la llei", argumenten fonts de l'Ajuntament de Barcelona consultades per. Avui, Martín ha admès "preocupació" per l'increment dels lloguers de temporada i ha informat que l'Ajuntament ha reclamat a la Generalitat una modificació de la llei perquè el consistori pugui inspeccionar si les ofertes se cenyeixen a la normativa vigent.

