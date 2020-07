Una dona salta del balcó de casa per por a una agressió del seu marit

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir dilluns a la tarda un home de 39 anys, domiciliat a Manresa, a qui l'imputen un presumpte delicte de violència masclista. La sala del 092 va rebre una trucada d'un veí de la carretera Cardona dient que hi havia una dona al carrer que caminava amb molta dificultat i que semblava molt adolorida.Quan va arribar una patrulla, la dona va explicar als agents que el seu marit havia iniciat una discussió i que cada cop es trobava més agressiu, i que ella, per por que l'agredís, es va espantar i va saltar al carrer des del balcó del primer pis. La dona, de 36 anys, visiblement adolorida, va relatar als agents que les discussions i reaccions violentes de la seva parella eren habituals i al·legava tenir por.Els agents van entendre que existien indicis suficients per considerar l'existència d'un delicte de violència física/psíquica dins l'àmbit familiar, van detenir l'home i van avisar una ambulància que va traslladar la dona a l'hospital de Sant Joan de Déu.

