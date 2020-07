Barcelona subvencionarà el sector cultural amb 200.000 bons de descompte

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts el Bonus Cultura, un pla d'ajuda al sector cultural de la ciutat. Mitjançant la compra d'un bonus de 30 euros, qualsevol ciutadà té accés a un xec de 40 euros que podrà destinar a diferents productes culturals de la capital catalana. El consistori és qui es fa càrrec dels 10 euros de diferència.La mesura, presentada pel primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i els regidors de Cultura i Turisme, Joan Subirats i Xavier Marcé respectivament, té com a objectiu reactivar el sector cultural de la ciutat, del qual depenen 130.000 llocs de treball. Segons han explicat, s'hi han invertit dos milions d'euros provinents del fons de reactivació econòmica postcrisi que facilitaran l'accés de la ciutadania a la cultura."Hi ha una crisi de demanda dins el sector cultural, però no ens podem permetre que n'hi hagi una d'oferta", ha assegurat Xavier Marcé, regidor de Turisme. El bonus tindrà validesa en totes les llibreries, tots els espais d'arts escèniques -com ara el teatre- i totes les sales de música de Barcelona. També serà aplicable al dia del llibre, que enguany se celebrarà el 23 de juliol.A partir del 13 de juliol, qualsevol ciutadà -sense ser de Barcelona- pot comprar el Bonus Cultura al web de la iniciativa . Se n'oferiran un total de 50.000 durant juliol i uns altres 150.000 al setembre i seran vàlids només durant aquest any. Tot i que la compra de les bonificacions és il·limitada, cada xec només es podrà invertir en un sol establiment, sense possibilitat de fraccionar-lo en diverses botigues, espectacles o concerts.Qui queda fora d'aquest incentiu són els museus. Segons assegura l'Ajuntament, tenen una política pública i de preus que ja en propicia el consum i l'efecte del bonus és prescindible en aquests espais.Així, l'Ajuntament té previst que la inversió acabi mobilitzant un total de vuit milions d'euros dins el sector.

