10 punts clau del patrimoni del Pallars: de la conca de Tremp a les Valls d'Àneu

10. L'Estany de Sant Maurici i els Encantats: la postal del parc nacional

Catalunya només té un parc nacional: el d' Aigüestortes i l'estany de Sant Maurici . Declarat el 1955, actualment té una superfície de quasi 41.000 hectàrees –sumant el parc pròpiament dit i la zona d'influència- repartides entre quatre comarques pirinenques amb un ric patrimoni natural, cultural i arquitectònic: el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran.L'espai natural està dividit en dos grans sectors diferenciats: Aigüestortes, accessibles des de la Vall de Boí (Alta Ribagorça), i Sant Maurici, des de la vall pallaresa d' Espot . Aquest municipi compta amb una de les oficines del parc nacional, que ofereix al visitant una exposició permanent sobre l'evolució dels Pirineus, molt didàctica i especialment interessant per als més petits. També es mereix una visita tant per l'església parroquial de Santa Llogaia com per la seva població en el seu conjunt, estampa pròpia d'un poble pirinenc amb personalitat.Des d'Espot surten els taxi 4x4 que permeten accedir a l'estany de Sant Maurici, un dels punts centrals del parc nacional i per on passen bona part de les rutes senderistes com la Carros de Foc. Però la postal d'aquest paratge, on ja no es pot accedir amb vehicle privat, són els Encantats. Es tracta de dos pics bessons de poc més de 2.700 metres –el Gran Encantat i Petit Encantat- que malgrat no són els més alts sí que són els més emblemàtics del parc nacional. La tradició explica que eren dos germans –Cristòfol i Esteve- que el dia de la peregrinació a l'ermita de Sant Maurici van preferir anar a caçar... i van acabar patrificats en forma de muntanya.Més enllà de llegendes, el que és una realitat inqüestionable és la bellesa de la postal que formen l'estany de Sant Maurici –regulat com a embassament per produir energia elèctrica- i els Encantats. Des d'aquest punt es poden fer tot tipus d'excursions però una a l'abast de la gran majoria és la que recorre els estanys d'Amitges i que passa per l'espectacular cascada de Ratera.