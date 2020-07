Salut investiga dos casos de coronavirus a dos casals d'estiu de la regió sanitària de Lleida

El Departament de Salut investiga dos casos de coronavirus en dos casals d'estiu a la regió sanitària de Lleida. Segons la conselleria, ambdós “estan en estudi” i s'haurà d'esperar una mica per donar detalls més precisos.De moment, dues monitores d'activitats infantils als municipis d'Albesa (Noguera) i Tàrrega (Urgell) han donat positiu per coronavirus. Els dos casals infantils són gestionats per la cooperativa Quàlia, que ha activat els protocols de seguretat i ha informat dels casos al Departament de Salut.En el cas d'Albesa, la monitora ja va deixar d'anar al casal la setmana passada, per bé que des de l'ajuntament i l'AMPA de l'escola s'ha decidit suspendre totes les activitats infantils programades. A Tàrrega, la noia treballava al casal Estiu Esport, que sí ha continuat amb l'activitat prevista sense necessitat d'aïllar els nens i nenes participants.Segons apunta la conselleria a aquest diari, tots els monitors del casal de Tàrrega seran sotmesos a les proves serològiques per determinar l'afectació del virus.

