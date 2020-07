El Govern defensa que la mascareta sigui sempre obligatòria per evitar més «relaxament»

Portar mascareta serà obligatori a Catalunya encara que es pugui garantir la distància social. Així té previst decidir-ho en les properes el Procicat -organisme que gestiona la fase de desconfinament a Catalunya un cop recuperades les competències- en un moment en què el brot al Segrià, que ha obligat a un confinament perimetral -per ara es descarta que sigui domiciliari- de la comarca, ha tornat a posar de manifest el perill sobre l'increment de contagis un cop passada la pitjor fase de la pandèmia. La consellera de Salut, Alba Vergés, és qui ha plantejat la mesura davant l'augment de la mobilitat, fruit del desconfinament i la fi de l'estat d'alarma.Al cap d'unes hores, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha indicat que fer obligatòria sempre la mascareta està destinada a "reforçar-ne l'ús" davant d'un "cert relaxament" de la ciutadania que no ha volgut generalitzar. "Amb l'obligatorietat evitarem actituds relaxades", ha assenyalat Budó després de la reunió del consell executiu. La mascareta, ha indicat, està pensada per pensada per exercir com a "barrera" per la transmissió del coronavirus, i ha demanat "responsabilitat" als ciutadans a l'hora de contenir el creixement de nous casos de coronavirus.La consellera, en aquest sentit, ha apel·lat a la "consciència de tothom", perquè suposa un "element de protecció" de cara a l'entorn. "Hem de normalitzar el seu ús mentre no hi hagi altres mecanismes", ha apuntat la portaveu de l'executiu. El Govern, mentre era vigent l'estat d'alarma, ja va demanar que la mascareta fos obligatòria , però en aquell moment les competències estaven en mans de l'Estat. El govern de Pedro Sánchez va convertir la protecció en obligatòria al transport públic i després la va generalitzar."Hem de ser conscients que estem convivint amb el virus", ha assenyalat Budó, que ha apuntat que s'està "replantejant" la manera de fer el rastreig de contactes de persones que hagin passat el coronavirus. De moment, els estudis de seroprevalença indiquen que s'està molt lluny de la immunitat de grups: només un 5,2% de la ciutadania ha passat la malaltia arreu de l'Estat, segons les dades de la tercera onada Al Govern, a banda, hi ha malestar per les crítiques de Fernando Simón, responsable de la gestió de la crisi sanitària a l'Estat, sobre el tancament perimetral del Segrià. Simón va assenyalar ahir que la decisió s'hauria d'haver pres abans -divendres es va descartar, però dissabte al matí es va precipitar-, i Budó li ha replicat que l'executiu català ha actuat a temps davant d'un brot que ja s'ha convertit en el més perillós des que es va estrenar el desconfinament a Catalunya. La portaveu ha indicat que les decisions s'han pres sota criteris epidemiològics."Vam prendre la decisió quan s'havia de prendre. Sobta que el govern de l'Estat ens digui que anem tard. Seria còmic si no fos perquè ens trobem en la situació que ens trobem. Cal menys frivolitat i més responsabilitat. Hem actuat quan havíem d'actuar", ha ressaltat la portaveu de l'executiu, que ha evitat referir-se en tot moment a les hipotètiques discrepàncies entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC sobre la necessitat de tancar perimetralment el Segrià. De moment es descarta el confinament domiciliari.Pel que fa al rastreig dels contactes, Budó ha indicat que encara és vigent el contracte amb Ferrovial, encarregat de fer el contacte telefònic amb les persones que han passat la malaltia i també amb qui forma part del seu entorn. Ja fa un mes que la conselleria de Salut està estudiant la manera de resoldre el contracte

