Shakira i Piqué fan país i passen el dia a la granja de La Fageda a la Garrotxa

Un plaer rebre aquesta parella a La Fageda! @shakira, la reina del pop, i @3gerardpique, amb els seus fills i uns amics, varen viure dissabte tota una experiència a la granja, acaronant vaques, donant-los palla i llet als vedells. També varen conèixer el nostre projecte social. pic.twitter.com/KV9gyM08Lf — La Fageda (@fageda) July 6, 2020

El plaer va ser nostre! És bestial tot el projecte social que hi ha darrere. Moltes felicitats, de veritat! https://t.co/LyteCDJg1u — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2020

Aquest passat dissabte, la cooperativa La Fageda , situada a la Fageda d'en Jordà, al bell mig del terme del municipi garrotxí de Santa Pau, va rebre la visita de dos visitants il·lustres: la cantant Shakira i el crac del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, tal com han fet saber avui des del compte de Twitter:El mateix Gerard Piqué, en resposta a aquest tuit, deixava clar que va ser un plaer la visita:La Fageda, que dirigeix l'emprenedor per Cristóbal Colón, és un projecte social que atén 281 persones discapacitades i en risc d'exclusió social que es dediquen, entre d'altres tasques, a l'elaboració de iogurts, postres, gelats i melmelades.La Fageda es va crear a Olot l’any 1982 i cinc anys més tard es va traslladar a la finca actual, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. En aquestes instal·lacions s’hi desenvolupen activitats agropecuàries i industrials amb l’objectiu d’oferir una feina digna a persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per una malaltia mental, una discapacitat psíquica o una altra circumstància personal.Vint anys després d’haver creat el Servei d’Atenció al Visitant i haver-lo tancat el passat 11 de març per la imposició de l'estat d'alarma, la cooperativa La Fageda va reobrir el servei el cap de setmana del 13 i del 14 de juny. Les visites, amb grups màxims de 20 persones i un guia, es fan totes a l’exterior. En condicions normals, aquest servei atén més de 40.000 persones cada any.Cal reservar les visites amb antelació, a través del web . Gràcies a la reserva, es pot travessar la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà en vehicle, tot i que es promouen diferents itineraris a peu.

