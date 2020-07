Creix el conflicte a Nissan amb la demanda de 300 treballadors subcontractats

Un total de 300 treballadors d'empreses subcontractades de Nissan preparen una demanda contra la companyia japonesa per cessió il·legal, o el que és el mateix, per reclamar que la seva subcontractació no està justificada. Amb aquest moviment els treballadors, assessorats pel Col·lectiu Ronda, aspiren a tenir accés a les mateixes condicions que els assalariats de Nissan quan es consumi el tancament de les plantes a Catalunya.L'advocat del Col·lectiu Ronda Josep Pérez ha indicat que ja han sol·licitat a Nissan i Acciona, que contracta la majoria dels demandants, informació sobre els contractes. Un pas previ necessari a la interposició de la demanda. "Els treballadors subcontractats són també treballadors de Nissan perquè estan inserits en la cadena de muntatge dels vehicles", defensa Pérez.Les subcontractacions no són noves i fa més de 20 anys que el gegant japonès ha optat per aquesta via a l'hora de disposar de mà d'obra. "Sempre ens hem considerat treballadors de Nissan però ens feia por que si fèiem soroll Nissan trenqués el contracte amb la nostra empresa i ens quedéssim al carrer. Ara hi ha molta incertesa i hem decidit no acceptar més la situació", diu Juanma Seco, del comitè d'empresa d'Acciona.Segons Seco, els salaris entre assalariats de Nissan i subcontractats poden aribar als 15.000 euros anuals de diferència. Una desigualtat que la demanda espera pal·liar en cas d'acomiadaments. "Si Nissan se’n va, volem que no hi ha treballadors de primera i de segona. Que els jutjats determinin que són treballadors de Nissan", insisteix Pérez.En cas contrari, l'advocat del Col·lectiu Ronda avisa que l'escenari per als treballadors subcontractats serà "dur". "En el moment que Nissan marxi, les empreses subcontractades podran recórrer a l'acomiadament objectiu i això ens deixa molt malparats", diu Seco.El representant d'Acciona assegura que se senten "abandonats" per les institucions i també lamenta la resposta dels treballadors assalariats de Nissan. "No hi ha tanta coordinació com ens agradaria", diu. "Ens sentim una mica desplaçats a l’hora d’arribar a les institucions per poder-los plantejar la nostra situació. Això ha estat un dels motius que ha portat als treballadors interposar aquesta demanda", afegeix.El fons de la demanda que prepara el Col·lectiu Ronda també busca assenyalar les polítiques de subcontractació de Nissan. "La llei ha permès una política de subcontractacions que ha arribat a l’absurd, subcontractant fins i tot part de l'activitat principal d'una empresa", insisteix Pérez. "Les empreses aprofiten d’aquesta situació estalviant-se diners a costa dels treballadors", conclou Seco.La reivindicació dels treballadors subcontractats amplia el focus del conflicte de Nissan, després que el Departament de Treball alertés la setmana passada que l'ERO de la companya podria afectar un total d'11.000 treballadors, comptant els llocs de feina directes i indirectes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor