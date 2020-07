La Moncloa prorroga la moratòria de les hipoteques i els ajuts pels lloguers

Les conseqüències socials i econòmiques derivades de la crisi del coronavirus són de tal magnitud, que el govern espanyol s'ha vist abocat a prorrogar bona part de les mesures incloses en l'anomenat "escut social". El consell de ministres ha aprovat mantenir fins al 30 de setembre mesures com la moratòria de les hipoteques, els ajuts per als pagaments dels lloguers i la prohibició de tallar el subministrament energètic a les llars més vulnerables.El vicepresident social, Pablo Iglesias, ha desgranat que s'ha concedit una moratòria hipotecària a més de 200.000 persones, i que ara aquest ajut es podrà sol·licitar fins al 29 de setembre durant un temps de tres mesos. Pel que fa als lloguers, els arrendataris amb dificultats poden sol·licitar fins al 30 de setembre el termini per demanar la pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer, amb les mateixes condicions. També s'allarga fins a aquesta data la condonació de la renda de lloguer o ajornament de la mensualitat en el cas de tractar-se de grans tenidors d'habitatge.Pel que fa al bonus social dels consumidors vulnerables, que impedeix que se'ls talli el subministrament d'aigua, llum i gas, es prorroga la sol·licitud fins al 30 de setembre. També es continuen prohibint els desnonaments fins als 2 d'octubre."Aquest govern ha construït un escut social segurament millorable i limitat però sense precedents", ha assegurat Iglesias, que ha argumentat que les mesures que s'han aprovat "no només responen a criteris de justícia social" sinó que també ho fan per una "necessitat d'eficàcia econòmica" per sostenir el nivell de demanda.

