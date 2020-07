Revelen un document secret que incrimina el rei Joan Carles

Un document secret del 2011 incrimina directament Joan Carles I per controlar l'estructura 'offshore' que li hauria permès ocultar 64,8 milions d'euros de l'Aràbia Saudita, segons ha publicat El Confidencial Els estatuts de Lucum Foundation, la societat de Panamà que controlava els diners, inclouen la firma del rei emèrit i l'afegeixen com a "primer beneficiari". El document revelat per El Confidencial revela que la fundació es va crear per actuar com a pantalla d'un compte al banc suís Mirabaud, que va rebre "una donació de 64.884.405 euros del rei d'Aràbia Saudita en favor del rei d'Espanya".Lucum Foundation es va crear a Panamà el 31 de juliol del 2008. Ho van fer Arturo Fasana, gestor financer investigat per blanqueig en el cas Gürtel, i Dante Canonica, advocat de la seva confiança, que directament van passar a ocupar alts càrrecs en la societat.

