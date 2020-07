Els nervis de sempre per començar la selectivitat més estranya

Retrobaments, riures nerviosos, mascaretes i repassades d'última hora abans de començar l'examen de llengua i literatura castellana, la primera prova de la selectivitat més estranya de la història, la selectivitat del coronavirus. El temps acompanya i no fa gaire calor, malgrat que ens trobem en ple mes de juliol. Les altes temperatures no mariden bé amb l'ansietat i els nervis que acompanyen els estudiants. Al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), grups d'alumnes es conjuren abans d'entrar a l'aula que se'ls ha assignat per fer la primera prova.Dos quarts de nou del matí. Com ho porteu? Carla Ceresuela, de Santa Coloma de Cervelló, explica aque ha pogut estudiar bé durant el confinament. Les classes online, tot i no ser el mateix que les classes presencials, han fet la seva funció, i han pogut tornar a l'institut abans de les proves fer fer un últim repàs. Ha servit? "Relativament". Vol estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona (UB) i necessita molt bona nota, però està tranquil·la. Ara Carrera, de Sant Boi, vol fer Infermeria, també a la UB. Ella només ha pogut fer una classe presencial abans de la selectivitat i lamenta que alguns professors s'han desentès durant el confinament."Abad, Ainaud, Alcañiz... Aula A3001". La veu d'un dels membres del tribunal que controla els exàmens trenca la concentració d'alguns dels estudiants que esgoten els últims minuts per repassar la gramàtica o algun dels autors que entren a la prova de castellà. Moviments, corredisses i una fila més o menys ordenada per entrar a l'aula. A dins, distància de seguretat, gel hidroalcohòlic, silenci absolut i mascareta fins que cada alumne tingui l'examen sobre la taula i el professor que vigila doni la indicació per començar.Nou del matí. Del murmuri i les converses entre els estudiants passem al silenci. La universitat està tancada i el bar també. A l'entrada de les aules només hi queden els professors que han acompanyat els seus alumnes i algun jove que, o bé no encara no té exàmens o bé no fa la selectivitat però ha volgut donar suport als seus companys. "Algunes ho porten millor que altres, però jo crec que estan preparades", diu Yaiza Ochoa, que farà un cicle superior però ha volgut fe costat a les seves amigues. Mentre els estudiants comenten Un monstre ve a veure'm, de J. A. Bayona, i resolen exercicis sobre Lazarillo de Tormes, Ferran Olaya espera assegut que comencin a sortir els seus companys. Només fa exàmens d'assignatures específiques per entrar a Fisioteràpia, però ha volgut ser des de primera hora a la universitat per no haver-hi d'anar sol més tard.Un quart de deu. Jenny Cales, professora d'Anglès, i Maria Muñoz, professora d'Història, totes dues de l'escola Aula, esperen que els seus alumnes surtin del primer examen. En declaracions a, diuen que ha calgut una organització prèvia abans d'entrar a l'edifici i l'organització ha estat bona. "No hem vist més nervis entre els estudiants. El fet que hi hagi menys alumnes -només hi ha quatre escoles- també fa que estiguin menys nerviosos perquè veuen menys acumulació de gent", apunta Muñoz.Els alumnes de l'Aula sempre van a la UPC i això també tranquil·litza i els dona seguretat. No en tots els casos ha estat així. Des del Govern s'han activat enguany més centres, també de secundària, precisament per evitar aglomeracions i mantenir la distància de seguretat. Això vol dir menys alumnes a cada centre, més classes obertes i més tribunals. Precisament, sobre logística, la Secretaria d'Universitats i Recerca ha actuat amb antelació i això ha estat positiu de cara als alumnes, com expliquen Cales i Muñoz.L'organització de les proves d'enguany, però, ha estat "estressant" per tothom. Ho explica a aquest diari Quim Valls, coordinador de les PAU a la UPC, que fa un símil: "S'ha eixamplat l'espai però el temps s'ha reduït". Això que vol dir? Si abans a la UPC hi havia 3.500 alumnes que hi feien els exàmens, ara n'hi ha la meitat en el mateix espai. Això vol dir que han hagut d'augmentar també els tribunals que controlen els exàmens, perquè s'han hagut d'habilitar més espais per fer proves. Unes proves, d'altra banda, que no seran més fàcils que altres anys. "Els exàmens són els mateixos, però hi haurà més opcions", remarca Valls. Això permet que si d'una determinada matèria hi ha una part que no s'ha fet, es pugui triar aquella part que sí que s'ha fet. El que sí que podria passar és que, com que hi ha hagut molts aprovats enguany a 2n de Batxillerat, els resultats de les PAU no siguin tan bons com els d'altres anys.I què passa si un alumne té el coronavirus o està pendent d'una PCR? Els estudiants no poden fer les PAU si tenen simptomatologia compatible amb la Covid-19. Si la setmana que ve s'ha resolt, podran fer l'examen al tribunal d'incidències. I si no, podran anar a la convocatòria de setembre però amb les "condicions de juny". "Si tenen la nota, entraran on hagin d'entrar", deixa clar Valls.Passen pocs minuts de les deu. L'examen acaba a les dos quarts d'onze, però els alumnes que hagin acabat la prova poden començar a sortir una hora després d'haver començat. Alguns professors que han anat a esmorzar tornen a lloc per rebre els alumnes que van sortint. Hi ha dues preguntes a fer: com ha anat i què ha sortit. Amb prudència, els primers estudiants creuen que els ha anat bé i no s'han sorprès per res que hagi sortit a l'examen. A un quart d'onze surt la Carla. Com ha anat? "Bé, fàcil". Primera prova feta, queden tres dies. Els resultats, el 27 de juliol.

