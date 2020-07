VÍDEO Violenta detenció al Metro de València

Así esposan y retienen a un joven negro en @metrovalencia por, según testigos, llevar la mascarilla medio puesta y tras varios insultos. Solo le llamaron la atención a él de todo el vagón. Hay cámaras y se podrá ver la escena completa. @generalitat pic.twitter.com/6YeSNsv0nn — Miquel Ramos (@Miquel_R) July 5, 2020

#CanalNoticias | Denuncian nuevo caso de racismo en España, en el Metro de Valencia se ha abierto una investigación tras la difusión de unas imágenes en las que se observa una violenta detención de un hombre negro que viajaba sin la mascarilla correctamente puesta. pic.twitter.com/iQHeKZiOiR — Canal Revolución (@CanalRevolCN) July 6, 2020

El Metro de València ha obert una investigació després de les imatges difoses a les xarxes socials on s’observa la violenta detenció d’un home negre que viatjava sense la mascareta degudament posada.Al vídeo no es veu bé l’inici de la detenció però, segons han dit alguns testimonis a les xarxes socials, es va produir un intercanvi d’insults amb els guàrdies de seguretat quan li van reclamar que es posés bé la mascareta. En el mateix comboi hi havia persones de raça blanca que tampoc la portaven ben posada.

