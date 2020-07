VÍDEO Presó per a set membres del clan familiar violent de la Mina

🔴🔴 Dispositiu en marxa per desarticular un entramat criminal dedicat a cometre delictes violents. Estem realitzant una vintena d'entrades a diferents punts del territori pic.twitter.com/mT5d0LEEox — Mossos (@mossos) July 2, 2020

El jutge ha ordenat presó preventiva comunicada i sense fiança per a 7 dels 26 detinguts d'un clan familiar que controlava el barri de la Mina. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat de guàrdia de Badalona ha acabat aquest dilluns a la nit les 15 compareixences que entre ahir i avui ha tingut d'entre totes les detencions.Els altres 8 han quedat en llibertat amb diferents mesures cautelars. En el marc de l'operació, que es va dur a terme a finals de la setmana passada, es van fer una trentena d'entrades i escorcolls a diferents domicilis dels partits judicials de Badalona, Barcelona, Santa Coloma de Farners, Terrassa, Sabadell o Arenys de Mar. Cal recordar que dijous passat els Mossos informaven que havien desarticulat un clan familiar històric que exercia un gran control sobre els habitants del barri de La Mina. L'organització recorria a la violència i la intimidació per "atemorir" la ciutadania i operava a l'àmbit d'influència del Besòs.El clan està presumptament involucrat en diverses baralles i tirotejos, que haurien mantingut amb grups rivals als quals extorquien. La trentena d'escorcolls es van fer a Sant Adrià, Badalona, Maçanet de la Selva, Tordera, Terrassa i Palau-solità. La policia hi va trobar diverses pistoles i un subfusell d'assalt que els detinguts haurien utilitzat en els enfrontaments. Més de 500 agents van participar a l'operatiu.El jutjat de Badalona manté la causa oberta pels delictes d'organització criminal, contra la salut pública, robatori amb violència, robatori amb força, temptativa d'homicidi, tinença il·lícita d'armes, usurpació de funcions, extorsió, usurpació d'immobles i defraudació de fluids.

