Salut planteja que la mascareta sigui obligatòria sempre

La consellera de Salut, Alba Vergés, proposarà al Govern aquest dimarts que s'aprovi l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a Catalunya, encara que hi hagi distància de seguretat. "En moments complexes, amb el que està passant al món, amb els brots que anirem tenint, cal interioritzar aquesta mesura i creiem que ha de passar per tot el país", ha indicat a Rac1 , tot recordant que la mascareta "no substitueix la distància"."Com a norma general s'haurà de dur la mascareta sempre. Per fer esport no, perquè ja es va dir que no es pot respirar. Però sí, volem introduir la mascareta a tot arreu, es pugui o no mantenir la distància", ha explicat la consellera. "La platja ho fa més complicat però hem de tenir l’ànim de mentre anem cap allà, en els trajectes, ens hem de posar al cap que és important dur-la", ha afegit.Aquesta obligatorietat haurà de ser aprovada pel Procicat. La consellera l'ha justificat pel comportament de l'epidèmia, però també de la societat i els "riscos" que s'estan assumint. "Comença a haver molta més mobilitat i per disminuir els riscos crec que és important prendre aquesta mesura", ha insistit.Vergés ha negat que el confinament a Lleida s’hagi fet tard, com apuntava Fernando Simón, i ha afegit que la situació al Segrià no té res a veure amb la resta del país. "No he parlat amb Simón sobre el confinament al Segrià ni tenim perquè parlar-ho. Ara les decisions es prenen a Catalunya", ha apuntat.La consellera ha admès que la situació al Segrià és complicada i ha afegit que la meitat dels ingressats a les UCI de la comarca és gent jove “al voltant dels 40 anys”.

