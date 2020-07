Bèlgica demana als viatgers que arribin del Segrià que facin quarantena i un test de coronavirus

Bèlgica demana als viatgers que arribin del Segrià que facin quarantena i un test de la covid-19. Les autoritats belgues recomanen l'autoaïllament durant 14 dies a tothom que arribi al país des d'aquesta zona confinada el dissabte per un rebrot.Així, a les arribades a l'aeroport de Brussel·les s'estan repartint fulls informatius on aconsellen la quarantena a qui hagi estat en aquesta "regió" de Catalunya, sense concretar si es refereixen a la comarca del Segrià o a la província de Lleida.La ministra de sanitat belga, Maggie de Bloc, va admetre dissabte que no hi ha "cap base legal" per imposar una quarantena als viatgers que tornin del Segrià. El govern belga no s'ha mostrat preocupat per la importació de casos des de Catalunya perquè és una zona "poc visitada" pels seus ciutadans.