La Generalitat ratifica el tercer grau dels presos polítics

Els presos polítics ja tenen el tercer grau. El Secretaria de Mesures Penals, que depèn del Departament de Justícia, ha ratificat aquest dimarts la proposta de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras, que el passat 2 de juliol va classificar els nou líders independentistes empresonats en l'anomenat règim de semillibertat. Un cop ratificada la proposta per part de la Generalitat -segueix el criteri dels funcionaris de les juntes de tractament en la gran majoria de casos-, les presons han de concretar a partir de quina data es començarà a aplicar i les característiques del tercer grau.Aquest règim permet que els líders independentistes només hagin d'anar a dormir a la presó entre diumenge i dijous, i sortir-ne els caps de setmana. A més, en funció de les característiques que tingui cada tercer grau, se'ls podria canviar de presó i traslladar-los a un centre amb menys mesures de seguretat, encarat a la reinserció, o també a un pis tutelat de la Generalitat. També hi ha la possibilitat d'aplicar als presos l'article 86.4, que flexibilitza el tercer grau i permet que no hagin de passar pel centre penitenciari, tampoc entre setmana. Aquesta opció, tot i que és habitual, difícilment s'aplicaria immediatament.De la mateixa manera, el règim de semillibertat permet fins a 48 permisos l'any, amb set dies seguits com a màxim. Fins ara, els permisos a què podien accedir els presos eren 36 per any i només n'havien gaudit Sànchez i Cuixart perquè han complert la quarta part de la pena. Joaquim Forn també la va complir ara farà unes setmanes, però encara no ha sol·licitat cap permís. La resta de presos, començant per Josep Rull, arribaran a la quarta part de la condemna a partir de la tardor, i els últims seran Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, que no serà fins a mitjans de febrer de l'any vinent quan hauran complert el 25% de les condemnes imposades pel Suprem.Un cop classificats en tercer grau, la Fiscalia ja pot presentar recurs a la decisió de les juntes de tractament. Fins ara, el ministeri fiscal ha intentat bloquejar qualsevol flexibilització del règim dels presos. S'ha oposat a tots els permisos que han demanat els líders independentistes i també a l'aplicació de l'article 100.2, esgrimint arguments sovint polèmics, amb expressions com ara "reeducar" els presos o "intimidar" la societat. Si manté el criteri exhibit fins ara, també recorrerà el tercer grau, primer al jutjat de vigilància penitenciària i, en última instància, al tribunal sentenciador, és a dir, al Tribunal Suprem. Manuel Marchena tindrà de nou sobre la taula el futur dels presos polítics.

