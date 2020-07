Arxivada la denúncia de militars espanyols contra el regidor de Vic Joan Coma

Just acabo de saber que la jutgessa del jutjat de primera instància i instrucció núm. 2 de Vic ha desestimat denúncies que CNP, Union de Militares de Tropa (UMT), ASFASPRO i un particular havien posat contra mi.



Gràcies a totes les que em vau expressar el vostre suport.



Seguim. — Joan Coma i Roura (@joancomaroura) July 1, 2020

La denúncia contra Joan Coma pel tuit satíric contra l'exèrcit ha quedat arxivada. El Jutjat d'Instrucció número dos de Vic ha desestimat les denúncies que van interposar la Unió de Militars de Tropa (UMT), l'Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades (ASFASPRO) i la Brigada Provincial d'Informació del Cos Nacional de Policia contra el regidor de Capgirem. L'acusaven dels delictes d'incitació a l'odi, provocació d'atemptat i alteració de l'ordre públic.A la piulada, Coma va animar a "abraçar" i "tossir fort" als militars desplegats a l'aeroport del Prat que l'estaven desinfectant per lluitar contra el coronavirus. Poc després, es va retractar: va reconèixer també a Twitter que "la broma era de molt mal gust", tot i "el marc militarista" que estava imposant el govern espanyol.Tot i això, aquestes associacions militars consideraven que la piulada vexava les forces armades, que havia provocat "una greu alarma social" i fins i tot, segons la Unió de Militars de Tropa, suposava "una invitació a executar un atac contra els militars amb potencial mortaldat".La jutgessa Leyre Úriz remarca que la piulada "mostra un clar missatge ofensiu i de rebuig cap a l'exèrcit i les forces armades", però que no constitueix un delicte d'odi. En aquest sentit, relata que per cometre un delicte d'odi s'ha de fer contra grups vulnerables i no s'hi consideren les forces i cossos de seguretat de l'Estat.Pel que fa al delicte de provocació d'atemptats o d'alteració de l'ordre públic remarca que no és "degudament justificada" la seva comissió. En aquesta línia, apunta que el tuit "manca d'entitat suficient" per l'acció d'aquests delictes, i cal considerar que es va retirar i després es va donar una explicació per part de Coma.

