Detingut un home per colpejar a l'estómac a la seva parella embarassada i tirar-li llet bullent a la cara

Agents de la Policia Nacional han detingut a València un home de 41 anys que presumptament va tirar un pot de llet bullent a la cara de la seva parella, embarassada de quatre mesos, i un dia després la va colpejar a l'estómac i malucs. La víctima ha estat ingressada dos dies en un hospital.Les investigacions es van iniciar en tenir coneixement dels agents que una dona, embarassada de quatre mesos, havia tingut una discussió amb la seva parella i en el transcurs d'aquesta, l'home la va colpejar amb puntades de peu i cops de puny a l'estómac i en el maluc, com també li va treure el seu telèfon mòbil, segons han informat les forces de seguretat en un comunicat.Els policies van descobrir que el sospitós, el dia anterior, presumptament li va llançar a la cara un pot de llet bullent i que dues setmanes abans li va pegar amb un plat al cap. La dona va haver de ser atesa de les lesions en un centre de salut.En altres ocasions, segons les investigacions, l'home havia amenaçat amb un ganivet la seva parella, li havia tret diners i el seu telèfon mòbil, fins a arribar a trencar-lo. Els policies, davant d'aquestes circumstàncies, van sol·licitar la presència de serveis sanitaris, que després de valorar la víctima la van traslladar a un hospital de València, on ha estat ingressada durant dos dies.Gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van descobrir que feia escassos minuts la parella havia mantingut una discussió i, en el transcurs d'aquesta, presumptament l'home l'havia agredit diverses vegades. Així, van procedir a arrestar el sospitós. La víctima, quan la van acompanyar a recollir les seves pertinences, va lliurar als policies dos ganivets de cuina que al parer havia usat la seva parella per amenaçar-la i dos telèfons mòbils que li havia trencat.El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial que ha decretat el seu ingrés a la presó. Se l'acusa de delictes de maltractament habitual tant físic com psíquic, lesions, i amenaces.

