239 experts contradiuen l'OMS i alerten que el coronavirus pot transmetre's per l'aire

Fins ara, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha mantingut que el virus que provoca la Covid-19 només es transmet a través del contacte amb gotetes procedents de tos o esternuts d'una persona malalta, no obstant això 239 experts de 32 països contradiuen a l'organització en una carta, en la qual alerten que el coronavirus pot transmetre's per l'aire.La missiva, de la qual ha tingut coneixement The New York Times, adverteix que s'ha subestimat la transmissió del coronavirus en l'aire en ambients interiors, i així ho assenyalen en analitzar com els casos s'estan multiplicant arreu del món en bars i restaurants, oficines i mercats.Per aquest motiu, assenyalen com a vital l'ús de màscares en espais amb poca ventilació, més enllà de la separació social recomanada, en escoles, residències d'avis, centres de dia i negocis.La carta oberta a l'OMS, que serà publicada en una revista científica la setmana vinent, resumeix l'evidència científica escrita fins ara on es mostra que les partícules més petites poden infectar a les persones, i, en ella, els científics demanen a l'agència un canvi en les seves recomanacions.Perquè es dugui a terme la transmissió, totes dues persones han d'estar a una distància d'un metre i, l'infectat, ha de tossir o esternudar. Així mateix, l'organisme de Nacions Unides ha admès que el nou coronavirus també es pot contagiar si el pacient toca una superfície i, tot seguit, ho fa una persona sana, o que aquesta última utilitzi objectes del pacient com, per exemple, un termòmetre.En aquest sentit, l'OMS ha informat que la transmissió per l'aire es produeix quan hi ha una presència de microbis dins dels nuclis de gotes, les quals poden romandre en l'aire durant llargs períodes de temps i transmetre's a uns i altres a distàncies superiors a un metre.No obstant això, l'organisme ha insistit fins ara sobre l'escassa evidència científica que existeix sobre la possibilitat que el nou coronavirus es transmeti per l'aire, si bé ha reconegut que la transmissió aèria sí que pot ser possible en circumstàncies i entorns específics en els quals es realitzen procediments o tractaments de suport que generen aerosols.

