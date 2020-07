El Govern no descarta decretar el confinament domiciliari al Segrià

Els brots de coronavirus al Segrià s'han duplicat en les darreres hores. El Departament de Salut ha comunicat aquest dilluns que a la comarca confinada hi ha un total de 14 brots detectats.Aquesta xifra suposa que la taxa d'afectació del virus al territori és 20 vegades superior a la resta de territoris de Catalunya. En concret, els focus de contagi són en 10 empreses hortofructícoles, 2 residències de gent gran, a l'alberg Jericó (26 casos) i en un edifici del Centre Històric (15).Des del Departament de Salut s'ha insistit en la importància de les mesures de seguretat com la mascareta, la distància i el rentat de mans i la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, preveu que durant 10 o 15 dies continuïn augmentant els casos perquè les tendències, ha dit, "no canvien d'un dia per un altre". Si en 15 dies, però, la incidència del virus no baixa, Salut no descarta mesures més extremes com el confinament domiciliari.En aquest mateix sentit, el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que el confinament domiciliari "podria ser una de les alternatives a considerar" al Segrià si la incidència no baixa, però ha afegit que encara "s'ha de donar un cert marge" per veure com evolucionen els casos i les hospitalitzacions.Trilla creu que el brot encara és "controlable" abans d'aplicar noves mesures. "Semblaria que la cosa no va a una velocitat tal que no permeti encara tenir esperança de controlar el brot sense anar escalant més mesures", ha dit. Ara bé, ha constatat que caldrà allargar el tancament perimetral si la incidència no baixa en 14 dies, i també pensar en altres mesures.

