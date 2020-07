La selectivitat es podrà fer sense mascareta

Els examens de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) que comencen aquest dimarts es podran fer finalment sense mascareta. Així ho ha anunciat aquest dilluns la Secretaria d'Universitats i Recerca, que ha recordat però que els estudiants l'hauran de portar per accedir al centre i a l'aula. Un cop tots els alumnes estiguin asseguts, es podran treure la mascareta per fer l'examen sempre que es mantingui la distància de seguretat d'un metre i mig com a mínim. La decisió s'ha pres tenint en compte la temperatura al país i la situació de la pandèmia, que està més o menys controlada tot i el confinament del Segrià.Prop de 40.000 estudiants estan convocats per fer els exàmens, un rècord històric, en els més de 140 centres habilitats tant de secundària com universitaris. Hi haurà 210 tribunals i la convocatòria dels examens mobilitzarà més de 45.000 persones, amb un augment significatiu del personal de suport, necessari en un context en què encara hi ha risc de contagi del virus. La selectivitat es feia normalment a mitjans de juny, abans de Sant Joan. Enguany, en un primer moment, s'havia de fer els dies 7, 8 i 9 de juliol, però finalment es va decidir habilitar un dia més, divendres 10, per tal d'espaiar més els exàmens i evitar concentracions de gent als espais on es fan les proves, que també han variat respecte anys anteriors.Els horaris de les PAU s'han hagut d'adaptar per l'emergència sanitària. Hi haurà tres franges d'exàmens, que començaran a les 9, a les 12 i a les 15 hores. L'objectiu és evitar permanències innecessàries dels estudiants a les seus de les proves i impedir aglomeracions. Les matèries més nombroses de la fase general es repartiran en tres dies i en les dues primeres franges de cada dia. L'última franja de cada dia i el divendres es destinarà a les assignatures específiques, sovint amb menys alumnes. Podeu consultar aquí els horaris de cada examen.Amb l'objectiu d'evitar desplaçaments d'estudiants i garantir les mesures de seguretat necessàries per evitar la propagació del virus, aquest any s'han habilitat més espais per fer els exàmens de la selectivitat. Normalment es feien majoritàriament en universitats, però enguany també es faran en centres de secundària. La nova definició territorial i geogràfica distribueix els alumnes seguint un criteri de proximitat i, així, que els estudiants hagin de fer desplaçaments més curts.

