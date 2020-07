Dos morts en un accident d'helicòpter a l'Alt Urgell

Dos morts en un accident d'helicòpter aquest dilluns al migdia al terme municipal de La Vansa i Fórnols, a la comarca de l'Alt Urgell. Les dues víctimes mortals, tal com ha confirmat el cos de Bombers de la Generalitat, són els ocupants de l'aparell, que estava realitzant tasques de manteniment de línies elèctriques.L'helicòpter s'ha precipitat mentre volava i, de resultes de l'impacte, ha provocat un petit incendi forestal, que els GRAE han extingit poc després. L'avís al 112 ha arribat poc abans de les 12 del migdia. Hi ha trucat un testimoni alertant que estava amb flames.Fins al lloc s'han desplaçat un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i una unitat terrestre, així com també tres mitjans aeris -entre els quals dos de rescat- dels Bombers. També s'hi han personat set unitats dels Mossos d'Esquadra.

