L'ampliació de terrasses a Barcelona es mantindrà tot el 2021

1.286 taules i 5.143 cadires noves. També s'han autoritzat ampliacions a la calçada, que ocupen un total de 2.800 metres quadrats.

Els bars i restaurants de Barcelona podran demanar a l'Ajuntament l'ampliació de les seves terrasses -o disposar-ne d'una de nova- durant tot el 2021. Inicialment a mesura estava previst que acabés el 31 de desembre del 2020 però el consistori ha prorrogat la iniciativa un any. "Amb aquesta pròrroga es vol facilitar la recuperació econòmica del sector de la restauració",defensa l'Ajuntament.L'anunci arriba després de les queixes del Gremi de Restauració l'oposició per la lentitud en la tramitació dels permisos per a l'ampliació de terrasses. Avui, l'Ajuntament ha fet el primer balanç de la gestió de les peticions rebudes.Des del 23 de maig fins divendres passat, s’han presentat 4.878 sol·licituds, i totes han estat revisades. D'aquestes, s'han admès a tràmit 3.604. D’aquestes, 2.915 han estat validades formalment i entrades al sistema per fer la verificació tècnica de la proposta, i 689 ja han estat resoltes. Per tant, només el 20% de sol·licituds admeses a tràmit ja tenen resolució i l'Ajuntament preveu tenir-les totes resoltes durant l'agost.De les 689 que s'han resolt fins ara, se n'han autoritzat 444. La xifra representa que es podran instal·lar a la via públicaLes noves terrasses i ampliacions que s’estan autoritzant se situen prioritàriament als espais de calçada confrontants a la vorera, com cordons d’aparcament o carrils de circulació. En cap cas afecten carrils bici o de transport públic, l’accés a pàrquings i equipaments, el pas de vehicles de serveis i l’ús i visualització dels serveis públics i senyals de trànsit.Segons el consistori, les 245 sol·licituds denegades ho són majoritàriament per aspectes tècnics, com ara no disposar d’espai suficient o no complir amb les normatives generals de soroll o accessibilitat. També per motius administratius com no tenir llicència d’activitats o no tractar-se d’un establiment de restauració o assimilat.

