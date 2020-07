«En 40 anys no havia vist una amenaça com la del coronavirus»

Salvador Armengol (67 anys) va ser, durant 17 anys, responsable del servei de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital de Granollers.Tot i que ja està jubilat, l'esclat de la pandèmia el va portar a tornar treballar durant unes setmanes a l'UCI de l'Hospital de la capital del Vallès Oriental.-Va ser l'any 95. Jo venia de Can Ruti, a Badalona, i em van escollir per venir. Vaig viure la posada en marxa de l'UCI i en vaig ser el responsable durant 17 anys. El 2017 vaig deixar de ser el cap per ser l'adjunt, i finalment el 2019 em vaig jubilar.-Miri, tot i que estava jubilat intermitentment anava tornant a l'hospital perquè tinc molt bona relació amb els companys. El mes de març ja es veia que la situació a la Xina i Itàlia era complicada, i aquí començaven a haver-hi casos i fins i tot ingressats a cures intensives. Amb una altra companya que també està jubilada vam dir-li al responsable del servei que, si ens necessitaven, podíem donar un cop de mà. Al cap de 15 dies ens van trucar.-Gairebé un mes: des de finals d'abril fins ben avançat maig. Quan hi havia menys allau de casos.-No donàvem a l'abast i vàrem decidir crear un equip multidisciplinar. Com que no s'operaven els malalts que hi havia programats van poder ajudar-nos altres especialistes. Hi va haver medicina intensiva al 100% i l'ajuda d'anestesiòlegs, medicina interna i pediatria i cirurgia amb experiència... tothom va ajudar!-Jo sóc especialista en intensiu, però format en medicina interna i de família. He estat 40 anys fent de metge, entre la meva formació i com a responsable dels malalts. En tot aquest temps no havia vist una amenaça com la del coronavirus, i això que vam passar per la Grip A o el SARS. Però que una persona vingués caminant a urgències amb símptomes clàssics com febre, mal de cap, tos o ofegament, i en dos dies estiguessin a l'UCI, mai. Pensi que, a Granollers, vem passar de 15 a 48 llits d'UCI. Es buscaven forats per tot arreu.-Han estat setmanes molt intenses. Per començar, per la vestimenta especial que portaves, que a més era impermeable i et feia suar molt. I tardaves un munt en posar-te, més que per fer la visita, fins i tot. A això s'hi ha d'afegir la tensió de la situació. I no només entre el personal sanitari: quan les persones de neteja havien de treballar, havien de ser encara més curoses que habitualment. I el mateix amb infermeres, auxiliars i tècnics. Les cures intensives són per aquells malats amb situació de risc vital o que poden acabar així, però crec que les cures intensives també han de ser pel personal.-Primer estava molt lluny, a la Xina; després més a prop, a Itàlia; i ràpidament ja teníem el virus aquí. Cal recordar que molts malalts s'han salvat gràcies a la respiració mecànica. A l'UCI n'hi ha, i de sobre, però imagini's la situació quan es tripliquen els llits. N'havies de buscar sota les pedres. A més, ens vam trobar que no són tots iguals i havies d'aprendre a utilitzar-los en el mínim temps possible.-Jo, deu dies abans, havia estat ja fent un reforç. Senties que tot estava ple, que s'havien agrupat els malalts menys greus de la Covid-19 i tenies la sensació que tot plegat podia anar a més. Sobretot perquè ja veies que la ràpida evolució clínica i radiològica.-No, por no; respecte, molt. Quan el meu cap em truca i em demana si puc tornar uns dies, ho parlo amb la família i decideixo que si. Miri, jo vaig viure l'evolució de l'UCI de Granollers, i amb la majoria dels metges ja havíem treballat plegats. Tenia ganes d'ajudar. Pensava que ja m'havia passat l'època, però no!-Patien per mi perquè no em contaminés. I per ells mateixos, suposo que també. A la feina havia de tenir més cura que mai i, al tornar a casa, m'havia de rentar de dalt a baix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor