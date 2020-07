L'auditoria del «Barçagate» nega que el club demanés difamar jugadors i opositors

L'auditoria de l'empresa Pryce Waterhouse and Coopers pel Barçagate exculpa Bartomeu d'haver intentat difamar jugadors i opositors, segons explica Catalunya Ràdio, que ha tingut accés a l'informe.Tal com publica l'emissora, l'informe descarta que la directiva encarregués a l'empresa l3 Ventures els missatges que van circular a través de les xarxes socials i que van aixecar una gran polseguera en ser descoberts.La consultora afirma que l'import d'1,1 milions d'euros pagats per diferents prestacions digitals estan dins del preu de mercat, però creu que encara hi ha serveis que queden per fer.Això sí, l'auditoria ha trobat disfuncions en el pagament d'aquest contracte per haver fragmentat les factures amb la finalitat de no superar els 200.000 euros i no haver de passar la Comissió de Control del Barça.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor