Residències: urgent i important

7 de juliol de 2020

Hi ha molta gent catalana que no ha rebut les ajudes de la famosa llei de dependencia, i moltes en comptes de quedar-se a casa, han tingut de anar a les residencies que estan saturades, ara aixó si, molts inmigran han rebut ajudes de tot arreu, per menjar, treballar, escola gratis i altres no siqui que tinguem una revol.lució i en cremen la mitat de catalunya, es a dir jo si pero tu no... tu no pero jo si...tenim també que molt familiar a qui a catalunya han posat demandes judicials contra la Generalitat de Catalunya i el seu govern per la mala gestió de les residencies en fron al virus, no es d´estranyar ja que si veiem que ha passat a Lleida, que ara es foten tots els plats pel cap i s´acusen tots de qui te més culpa, finalment tenim la reunió del consell per la republica preparan l´embat final contra l´estat, desde Waterloo, si si ben repapats a 5000 mil euros al més com si la cosa que passa a catalunya avui, no va amb ells, ho tornem a dir el vostre amo us ha deixat a la deriva, sobretot residencies i comarques de Lleida, que surten a tots els diaris i noticies del mon, veurem a l´hora de vota qui es més ruc, ah s´em oblidaba, Unió de Pagesos ha dit avui que la fruita que surt de Lleida cap a l´estranger, si es vendra o no amb aquest nou focus fort que hi ha a Lleida. com diuen a Lleida... LLEIDA ETIQUETA MALEÏDA...