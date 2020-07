Reservar places lliures, trasllats i 1.800 treballadors més: el pla del Govern a les residències

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, han presentat aquest dilluns el pla de contingència previst pel Govern per abordar un possible rebrot de Covid-19 a les residències de gent gran i de persones amb discapacitat. El pla s'estructura en quatre eixos: la reserva de places lliures, els trasllats de persones residents, el retorn voluntari als domicilis i la contractació de més professionals. En total, s'invertiran 65 milions d'euros.El primer objectiu és ampliar la capacitat de les residències i això implica que els centres hauran de reservar places lliures. Això, en el cas que el rebrot sigui una realitat permetrà separar els residents positius dels negatius. En total el Govern calcula que es disposaran de 2.800 places a tot Catalunya. Les residències més grans hauran de reservar un 8% de les seves places en el cas de les públiques, entre un 4% o un 5% en el cas que siguin privades però amb places concertades i un mínim de tres places si són totalment privades.Pel que fa a les residències més petites, hauran de reservar com a mínim una plaça lliure independentment de la seva titularitat o finançament. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies assumirà el cost de totes les places reservades.A diferència del criteri aplicat durant bona part de l'epidèmia de coronavirus, ara el Govern aposta pels trasllats i reubicacions de residents des de l'inici. El pla amb què treballen els dos departaments preveu que els trasllats es facin en residències "netes", hotels o altres espais.El Govern també habilitarà el retorn voluntari de residents a casa seva, sempre que estiguin i sense símptomes. Això requerirà que abans de tornar a casa s'hagin sotmès a una prova PCR i hagin estat 10 dies aïllats.Pel que fa a la contractació de personal, el Govern s'ha compromès a incorporar 1.800 treballadors a les residències de gent gran i de persones amb discapacitat. A partir d'ara, a més, les residències més grans hauran de disposar obligatòriament d'una infermera durant la nit.El Departament de Salut també preveu contractar més de 450 professionals sanitaris -163 metges i 287 infermers- per donar suport als equips d'atenció primària que atenen els residents.Vergés també ha avançat que oferiran a les residències formar part d'una plataforma centralitzada de compra de material de protecció. Salut planteja aquesta opció per fer que les residències puguin garantir l'objectiu de disposar d'estoc d'aquest tipus de material per quatre setmanes. La consellera també ha assegurat que els PCR que es facin als residents sota sospita també es faran a les persones del seu entorn.

