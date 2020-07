La immunitat s'estanca: només un 5,2% ha superat el coronavirus a l'Estat

Espanya continua sense immunitat de grup. Només un 5,2% de persones han superat el coronavirus, segons la tercera onada de l'estudi de seroprevalença elaborat pel govern espanyol. Marina Pollán, directora del Centre Nacional d'Epidemiologia, ha remarcat que aquest percentatge és exactament el mateix que fa un mes, el 4 de juny, quan es va presentar la tercera onada . També ha volgut ressaltar que no tenir anticossos -com sí han desenvolupat el 5,2% dels ciutadans- no significa que no estiguin "immunològicament protegides" de cara a la malaltia.Els responsables de l'estudi han insistit que en les tres onades s'han fet 196.661 tests i s'han pres 174.306 mostres de sang. Hi han participat fins a 68.296 persones, més de 55.000 de les quals han participat en les tres onades successives. Això suposa una adherència a la prospecció del 89% des que va arrencar. S'hi han sumat un 77% de les persones que van ser contactades per donar les dades.Faustino Blanco, secretari general del Ministeri de Sanitat, ha volgut ressaltar que el govern espanyol s'ha vist obligat a "fer l'avió mentre es volava", en relació a la resposta al coronavirus. "Tot ha estat noble expressió del compromís amb allò públic", ha recalcat Blanco, que ha elogiat la tasca dels sanitaris. L'enquesta de seroprevalença s'ha fet amb la col·laboració de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha ajudat a escollir els perfil de les persones que han facilitat les seves dades.Raquel Yotti, responsable de l'Insitut Carles III, ha assegurat que l'estudi té "representativitat poblacional", no només a nivell estatal i autonòmic, sinó també provincial. "Hi ha una alta taxa de participació, i això denota generositat en la ciutadania espanyola", ha apuntat en el transcurs de la roda de premsa celebrada a la Moncloa. La prospecció sobre la seroprevalença, ha recalcat Yotti, permet tenir més dades a l'hora de prendre mesures. El coronavirus va a la baixa a nivell global a tot l'Estat, en comparació als últims mesos, però els brots - com el del Segrià - estan a l'ordre del dia."Cal continuar amb les mesures de protecció", ha remarcat Pollán, màxima responsable del Centre Nacional d'Epidemiologia, que ha remarcat que s'està "molt lluny" de la immunitat de grup. "Seria molt poc ètic posar la població davant del virus per arribar a percentatges elevats de persones immunes", ha recalcat ja en el torn de preguntes dels periodistes. Blanco, número dos de Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania que no "abaixi la guàrdia" encara que ja s'hagi passat el coronavirus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor