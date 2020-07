Un regidor del PSOE de Torrelavega apareix despullat durant un ple telemàtic

🎥VÍDEO | "Decidle algo a Berni. Decidle algo, rápido". El secretario general del PSOE de Torrelavega y concejal, Bernardo Bustillo, se ducha durante un pleno municipal telemático y no apaga la cámara. Atención a la cara del alcalde López Estrada (arriba a la derecha) pic.twitter.com/pdttr7YwWo — 🅰️hora Cantabria (@AhoraCantabria) July 1, 2020

Un regidor del PSOE de Torrelavega va aparèixer nu per error en un ple telemàtic. Bernardo Bustillo ha posat el seu càrrec a disposició del partit després d'haver-se difós les imatges en què apareix sortint de la dutxa.El vídeo recull el moment en què, quan ja estava finalitzant el Ple, en el torn de precs i preguntes, Bustillo va anar a dutxar-se amb la càmera de l'ordinador encesa, que va recollir el moment en què sortia de la dutxa. La resta d'assistents al ple (alcalde inclòs) van quedar sorpresos en veure el regidor despullat.En una carta enviada als mitjans, Bustillo lamenta que "algú s'ha pogut sentir molest", encara que no sent que "hagi de demanar disculpes" per les imatges, ja que l'incident es va produir "per voler seguir escoltant els últims minuts de ple en el torn de precs i preguntes" mentre es dutxava per poder portar la seva filla a temps abans d'anar-se'n a treballar.

