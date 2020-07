Ajornada per problemes tècnics la declaració dels dos CDR investigats per terrorisme

Problemes tècnics a l'Audiència Nacional han obligat aquest dilluns a suspendre la declaració per videoconferència que havíen de fer dos CDR investigats per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració en el marc de l'operació Judes.Els dos investigats han entrat puntualment a les 10 del matí als jutjats de Mollet del Vallès on s'han aplegat un centenar de persones per fer-los suport. Després de més d'una hora i mitja esperant als passadissos del jutjat, els problemes amb la connexió a internet a l'Audiència han impedit que poguessin declarar. De moment, no s'ha fixat nova data per fer les declaracions.Les dues declaracions que s'havien de fer aquest 6 de juliol van quedar ajornades el passat 30 de juny quan sí que ho van fer quatre CDR més, tres als jutjats de Sabadell i un als de Mollet del Vallès, pels que l'Audiència Nacional va decretar llibertat amb càrrecs sense mesures cautelars.

