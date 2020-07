Del març al juliol: les cinc diferències de la situació epidèmica a Lleida

Els rebrots de Covid-19 al Segrià han obligat a confinar la seva població quatre mesos després de l'inici de la pandèmia. Interior i Salut ja han avançat que la mesura, decretada aquest dissabte, es podria fins a dues setmanes atesa la situació epidemiològica de la comarca. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha apuntat que s'estan registrant contagis comunitaris i que, per tant, no es descarta ampliar el termini.Vergés recomana a la població que redueixi els contactes i la vida social, encara que no creu que la situació hagi d'aturar l'activitat laboral i econòmica de la zona. Sobre els casos de la Segarra, Salut considera que la situació està "estable".Davant del nou context de contagis, el personal sanitari de la regió sanitària de Lleida s'ha reactivat. En declaracions a NacióDigital , metges i infermeres asseguren que la situació d'aquest juliol té poques similituds amb la del març, per bé que alerten d'un factor que els hi està passant factura: "Emocionalment estem tocats, no hem tingut temps de refer-nos a nivell mental", asseguren. "Si físicament podem estar al 100%, psíquicament estem al 60", apunten.Repassem les cinc diferències principals que fan inevitable que aquesta nova onada de contagis a Lleida sigui diferent a al del març:

