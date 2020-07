La CUP acusa Montilla de formar part de la «màfia del règim del 78»

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha topat amb la crítica granítica -a excepció del PSC- per haver acceptat formar part del consell d'administració d'Enagás. Durant la compareixença aquest dilluns a la comissió d'afers institucionals del Parlament , els grups han fet dures crítiques al fitxatge. La més contundent l'ha verbalitzat la CUP, que ha acusat Montilla de formar part de la "màfia del règim del 78" i de participar del "robatori generalitzat a escala massiva" que, sota criteri dels anticapitalites, suposen les portes giratòries."Jo no formo part de cap màfia. Això no, senyor Riera. I això és un insult", ha replicat Montilla visiblement molest. El diputat de la CUP Carles Riera ha fixat com a objectiu de la seva formació "destruir i expulsar" aquest règim per posar les institucions i l'economia al servei de les persones "i no al servei d'un entramat d'interessos". Les portes giratòries, ha dit, és un sistema d'intercanvi "de favors entre la classe política i la financera". El dirigent cupaire ha mencionat altres noms que han seguit aquests passos: Miquel Roca, Narcís Serra, David Madí, Josep Piqué, Maurici Lucena o Josep Borrell.Riera ha recordat també l'"intercanvi d'interessos" que es va produir amb Enagás entre Felipe González i Jordi Pujol o el fixatge posterior de González per aquesta empresa, afirmació que Montilla ha desmentit. També ha mencionat que hi ha fons voltors que formen part d'aquest consell d'administració i que això ja posa en dubte la vocació de servir a l'interès general. També ha deixat caure que Enagás va sortir també en el cas Filesa, fet que Montilla ha negat, i que fins i tot dirigents de Podem com Cristóbal Gallego s'han sumat al seu consell d'administració i a "formar part del festí indecent del tràfic d'influències del règim del 78"."Li demanem que tingui la valentia de renunciar a Enagás. Per respecte a la institució de la presidència. Podrà mirar la cara a la gent pel carrer?", ha conclòs el cupaire. Aquesta petició ha estat reiterada per altres grups, que consideren que, per "ètica", Montilla ha de renunciar o a formar part del consell d'administració d'Enagás o a l'oficina d'expresident.El diputat de JxCat Eduard Pujol ha titllat de "mala praxis" l'actuació de Montilla i li ha retret falta "d'ètica i honorabilitat". També la contribució a una "desafecció" de la qual ell mateix va advertir el govern espanyol quan encara era president. Lorena Roldán, en nom de Ciutadans, ha parlat de "vergonya" i "escàndol" i ha aprofitat per assenyalar Montilla per haver "obert les portes al procés". I el PP també ha assenyalat la "falta d'ètica i estètica". Per contra, els partits independentistes, com ara ERC, li han retret que no exercís un paper de "mediador" quan, per exemple, es va decidir aplicar a Catalunya el 155. "Ha dilapidat el seu capital", li han retret.Els republicans, per veu del diputat José Rodríguez, li han recordat també la vinculació d'Enagás amb el projecte Castor. "Castor no és d’Enagás, és de l’Estat", ha replicat Montilla. Els comuns, per la seva banda, han posat sobre la taula les reformes legislatives que han plantejat per fer incompatible mantenir l'oficina d'expresident amb ostentar un càrrec a un consell d'administració. "És legal, però poc ètic. Intenti ser més com Ernest Lluch i menys com Felipe González", li ha etzibat Marta Ribas a l'expresident.El PSC ha fet només una breu intervenció de poc més d'un minut en la qual ha lamentat que la sessió hagi estat més "un ajustament de comptes" que un debat profund i ho ha atribuït, com també ha fet Montilla, al context preelectoral que hi ha en aquests moments a Catalunya.

