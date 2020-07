Aparten un metge de l'Hospital de Sant Pau per gravar una pacient despullada fingint que era per un estudi

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha apartat un metge després que gravés en vídeo una pacient despullada de cintura cap amunt fent veure que era per un estudi, que va resultar ser fals. Tal i com ha publicat el diari Ara , la víctima va anar l'11 de maig a l'hospital per fer-se la prova de la tuberculosi i el metge, resident de primer any, li va demanar si podia gravar la visita per un presumpte estudi, que va resultar no existir.Segons la dona, el doctor tenia una càmera amagada sota un drap en un racó i no li va fer signar cap consentiment pels drets d'imatge. Els doctors que tutoritzen el metge li han obert un expedient per falta greu.El mateix dia de la visita, la víctima va trucar a l'hospital per demanar que esborressin l'enregistrament, moment en què el centre va dir-li que no tenia constància de cap estudi. L'hospital va obrir una investigació per aclarir els fets i va apartar el doctor des del moment que la pacient va alertar de la situació. També li va suspendre l'activitat docent que desenvolupava a Sant Pau.Segons ha apuntat el diari Ara, la sanció per falta greu que ha proposat la unitat docent pot anar des d'una amonestació fins a una suspensió de sou i feina de fins a 30 dies. La sanció es troba en període d'al·legacions. Segons el mateix diari, el metge implicat va admetre que havia fet la gravació però va argumentar que era per a un documental d'una productora italiana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor